Wéi et vun der Weltgesondheetsorganisatioun heescht, wier d'Loftverschmotzung eng vun de gréissten Ëmweltbedreeunge fir d'Gesondheet.

Dowéinst d'Aféierunge vu méi strenge Richtlinnen e Mëttwoch zu Genève. Dobäi geet et virun allem ëm renge Stëbs a Stéckstoffdioxid. Et ass fir d'éischte Kéier zanter 2005, datt d'Wäerter ugepasst ginn. D'Belaaschtung duerch Stéckstoffdioxid soll deemno vu maximal 40 op nëmmen nach héchstens 10 Mikrogramm pro Kubikmeter erofgesat ginn - an der EU sinn aktuell maximal 40 erlaabt. Beim renge Stëbs war d'WHO scho virdru méi streng wéi d'EU, elo ass den Ënnerscheed nach méi grouss.