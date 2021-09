Zanter e Méindeg sinn op der Kanareninsel La Palma am Ganzen 320 Gebaier an 154 Hektar Land duerch d'Lava zerstéiert ginn.

Dat geet aus engem Bericht vum EU-Observatiounsservice Copernicus ervir, deen e Mëttwoch verëffentlecht gouf. D'Pompjeeë versichen de Moment verzweiwelt de Lavastroum ëmzeleeden, fir en Duerf ze retten.

"E Versuch kascht näischt", sou ee vun de Pompjeeën op Twitter, nodeems an der Nuecht Baggeren zum Asaz koumen, fir d'Lava vum Duerf Todoque ewech ze halen an an eng Schlucht ze leeden.

Et war een u sech dovun ausgaangen, dass d'Lava schonn e Méindeg den Owend de Bord vum Mier erreecht, ma de Stroum ass extrem lues ginn. Experte ginn dovun aus, dass sech gëfteg Gase bilde kënnen, soubal d'Lava an d'Waasser fléisst. De Fuerscher David Calvo vum kanaresche Vulkanfuerschungsinstitut Involcan huet dozou opgeruff, virsiichteg ze sinn am Hibléck op d'Gasen a Waasserdämp, déi z'erwaarde sinn. Hie vergläicht et mat engem Kampf tëscht Titanen.

Och Explosioune vu Lavastécker a gliddeg waarm Flutwelle sinn net ausgeschloss, sou d'US-Äerdbiewenagence USGS. An deem Sënn gouf e Spärgebitt ageriicht am Ëmkrees vun 2 Séimeile ronderëm déi Plaz, wou d'Lava de Berechnungen no soll an d'Mier fléissen.

Involcan no späizt de Cumbre Vieja zanter dem Ufank vun der Eruptioun all Dag tëscht 6.000 an 11.500 Tonne Schwiefeldioxid eraus. D'Wollek huet elo schonn d'Küst vu Marokko erreecht a wäert e Mëttwoch beim spuenescht Festland ukommen, ier se weiderzitt a Richtung Balearen a Südfrankräich. D'Wollek wäert wuel bis e Freideg de komplette westleche Mëttelmierraum an e groussen Deel vun der nordafrikanescher Maghreb-Regioun bedecken.

De Cumbre Vieja war e Sonndeg fir déi éischte Kéier zanter 50 Joer ausgebrach. Iwwer 6.000 Mënschen hu sech missen a Sécherheet bréngen, dorënner 400 Touristen, déi op Teneriffa bruecht goufen. Dem kanaresche Vulkanfuerschungsinstitut no kann d'Eruptioun nach tëscht 3 an 12 Wochen undaueren. De leschten Ausbroch war 1971.