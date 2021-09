Hei geet et konkret ëm eng Hiel am Jemen, ëm déi et vill Soen a Legende ginn, ënnert anerem sollen hei Dschinnen agespaart sinn.

A ronn 112 Meter Déift hunn d'Fuerscher Schlaangen am sougenannten "Höllenbrunnen", doudeg Villercher an "Hiele-Pärelen", eng speziell natierlech Formatioun an Hielen, fonnt, ma keng Unzeeche fir iwwernatierlech Aktivitéiten. 8 Hielefuerscher hu sech déi lescht Woch op de Buedem vun der Hiel ofgeseelt.

Gesammelt goufe Prouwe vu Waasser, Steng a Buedem, souwéi eng Partie doudeg Déieren. Eng Auswäertung soll sou séier wéi méiglech vun der German University of Technology an der RWTH Aachen publizéiert ginn.

De Pëtz vu Barhut läit an der Wüüst vun der Al-Mahra-Provënz am Weste vum Jemen. D'Lach selwer huet en Duerchmiesser vun 30 Meter an zënter Joerhonnerte ginn sech Legenden iwwert et gezielt. Vill Leit an der Géigend gleewen, dass dës Plaz Ongléck bréngt.

Geologen no soll d'Lach Millioune Joren al sinn. Bis ewell wier ee just op ronn 60 Meter erofkomm, et gëtt dacks vu "komesche Saachen" an "eegenaartegem Geroch" geschwat. Bei der Expeditioun vu leschter Woch goufen doudeg Villercher fonnt, déi tatsächlech e schlechte Geroch verursaacht hunn awer näischt Aussergewéinleches, betounen d'Fuerscher.