Dat sot de Kandidat vun der CDU/CSU e Mëttwoch op engem Waloptrëtt am Saarland, dat 4 Deeg virun de Bundestagswalen.

Zu Sankt Wendel hat hie sech trotz senge schlechte Sondage ganz optimistesch gewisen, dass d’Unioun stäerkste Partei bleift. Schonn 2017 hätt een d’Rudder op der leschter Ligne-Droite erëm gerappt. Haaptsujet a senger Ried war d’Klimapolitik.

Ze vill streng Mesuren an eng Politik, déi ze vill op Verbueter setzt, géif Aarbechtsplazen op d’Spill setzen, grad an esou industrielle Regioune wéi dem Saarland. Et war den Appell u seng Supporter, e Lénksrutsch an Däitschland ze verhënneren.

Extrait Armin Laschet

Wann een de 27. Moies reng rechneresch eng rout-rout-gréng Majoritéit huet, kann ee sécher sinn, datt d'Parteien déi Koalitioun aginn. Dëst géif Däitschland awer an Europa, vis-à-vis vu Frankräich an och an der Welt méi schwaach gi loossen. Weider wier et och fir d'bannenzegt Sécherheet a fir d'Wirtschaft eng Schwächung. Dofir missten d'Leit all e Sonndeg wiele goen, fir datt een eng gutt Majoritéit fir eng vun der Unioun gefouerte Regierung kann hunn, esou de Spëtzekandidat vun der CDU/CSU beim Waloptrëtt.