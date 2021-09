A Lager fir Famillje vu gefaangenen IS-Kämpfer am Nordoste vu Syrien sinn am Laf vun dësem Joer schonn Dosende Kanner ëm d'Liewe komm.

Wéi d'Organisatioun "Save the Children" en Donneschdeg matgedeelt huet, sinn an de Flüchtlingslager vu Roj an Al-Hol dëst Joer bis ewell 62 Kanner u Gewalt, Krankheeten an Accidenter gestuerwen. Am Ganze liewe 40.000 Kanner aus 60 verschiddene Länner ënner katastrophale Konditiounen an de Lager.

"Vill räich Länner hu verpasst, déi meescht Kanner, déi a béide Flüchtlingslager festsëtzen, Heem ze huelen", kritiséiert d'Organisatioun. Dorënner och Kanner vun Elteren aus Europa. Beispillsweis ginn et 320 Kanner mat franséische Wuerzelen an den 2 Lager. Dovu goufen der awer nëmme 35 a Frankräich opgeholl. 60 Kanner hu brittesch Elteren, awer nëmme 4 koumen a Groussbritannien.

"Wat mir hei gesinn, ass, dass d'Regierungen d'Kanner, déi an éischter Linn Affer vum Konflikt sinn, einfach am Stach loossen", sou d'Sonia Khush, Cheffin vun der Syrienhëllef "Save the Children". Der Organisatioun no sinn 83 Prozent vun de Rapatriementer an Usbekistan, Kosovo, Kasachstan a Russland gaangen.

Eleng am Lager zu Al-Hol sollen dëst Joer 73 Mënschen ermort gi sinn, dorënner 2 Kanner. D'Mënschen do leiden ënner Krankheeten an Ënnerernärung. Donieft wieren déi sanitär Konditiounen immens schlecht an et besteet eng grouss Brandgefor. Déi meescht Kanner hu keen Zougang zu Bildung.

"Ech kann dat hei Liewen net méi erdroen", mat deene Wierder hat sech e Meedchen vun 11 Joer un d'Organisatioun geriicht. "Mir maachen hei näischt, ausser waarden". D'Maryam, e libanesescht Meedchen, ass mëttlerweil dout, wéi d'Organisatioun "Save the Children" mellt. Et koum beim Versuch an engem Waassertransporter ze flüchten ëm d'Liewen. Seng Mamm gouf blesséiert an de Brudder gëtt vermësst.

Déi kurdesch Autoritéiten, déi d'Gebitt kontrolléieren, hunn ëmmer nees erkläert, dass si net an der Lag sinn, Prozesser fir all déi inhaftéiert auslännesch Verdächteg z'organiséieren an hir Familljen z'ënnerstëtzen. Westlech Regierunge wiere besuergt iwwer d'Auswierkungen, déi Rapatriementer vun IS-Sympathisante fir d'bannenzeg Sécherheet an déi ëffentlech Meenung kéinten hunn.