Den 51 Joer ale Journalist huet bis elo d'Neiegkeeten um 19 Auer presentéiert an de Claus Kleber och schonn am Congé am "heute journal" ersat.

Dee presentéiert an enger Woch no 18 Joer säi leschten "heute journal". De Mitri Sirin moderéiert an Zukunft d'Emissiou um 19 Auer.