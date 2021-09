Den Doud vun der jonker Fra ass als Mord agestuuft ginn.

De Weekend goufen an Teton County am US-Bundesstaat Wyoming mënschlech Iwwerreschter fonnt, déi dem FBI no "op d'Beschreiwung vun der vermësster Fra kéinte passen". Elo ass et traureg Gewëssheet: Bei der Läich, déi an der Géigend vun enger Campingsplaz fonnt gouf, handelt et sech ëm déi vermësste Gabby Petito. Den Doud vun der jonker Fra ass iwwerdeems als Mord agestuuft ginn.

Déi 22 Joer al Fra war op engem Roadtrip mat hirem 23 Joer ale Frënd, dem Brian Laundrie, wou si Enn August verschwonnen ass. Hire Frënd koum ouni si zeréck Heem an huet all Aussoe verweigert. Schonns Mëtt August ware Polizeibeamten op d'Koppel opmierksam ginn, well et tëscht deenen zwee dem Uschäin no zu engem handfeste Sträit komm war. Eng Timeline vun dem ongewéinleche Fall fannt Dir hei.

Schonns Mëtt August ware Polizeibeamten op d'Koppel opmierksam ginn. / © afp

De Brian Laundrie ass antëscht selwer vu senger Famill als vermësst gemellt ginn. Seng Famill hätt hie fir d'lescht viru ronn enger Woch gesinn, wou hie gesot hat, op eng Wandertour ze goen. D'Police duerchkämmt aktuell mat Hënn an Dronen ee ronn 97 Km2 groussen Naturpark am Norde vu Florida, fir de Mann ze fannen. Hie gëllt am Fall als "Person of interest", mee ass nach net mat engem Verbrieche chargéiert ginn.