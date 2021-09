Wärend engem hallwe Joer muss e Mann aus Indien d'Wäsch vun alle Fraen aus sengem Duerf maachen. Ënnert där Bedéngung koum den 20 Joer ale Mann fräi.

Hie gouf ënnert anerem wéinst versichter Vergewaltegung festgeholl. Elo muss hien allerdéngs net nëmmen d'Kleedungsstécker vu ronn 2.000 Frae wärend 6 Méint wäschen a strecken, ma och d'Wäschmëttel selwer kafen an d'Utensilie besuergen, déi hien dofir brauch. De verurteelten Inder ass nämlech vu Beruff "Wäscher".

Iwwert dëst dach éischter aussergewéinlecht Urteel hu sech vill Fraen am Duerf Majhor, am Norde vum Bundesstaat Bihar gefreet. Et wier eng "historesch" Entscheedung, déi de "Respekt viru Frae fërderen an dozou bäidroe wäert, hir Dignitéit ze schützen", sou d'Nasima Khatoon vum Duerfrot.

Vun anere Fraen huet et aus dem Duerf geheescht, dass dëst Urteel dozou bäidréit, dass d'Verbrieche géint Fraen zum Gespréichsthema ginn. Dëst wier "eng aner Zort vu Strof, déi e Message un d'Gesellschaft riicht", sot d'Anjum Perween. Eleng am Joer 2020 goufen iwwer 28.000 Vergewaltegunge gemellt.