Gutt Nouvellë fir Surf-Fans: En Dokter, dee selwer surft, huet eng Technik entwéckelt, fir de Leit, déi vun engem Hai ugegraff goufen, d'Liewen ze retten.

D'Moossname beschreift de Noutfallmedezinner Nicholas Taylor an der Fachzäitschrëft "Emergency Medecine Australasia" als einfach Technik, fir de Bluttfloss ze stoppen. Zum Beispill d'Arterie am Uewerschenkel, déi dacks betraff ass, wann en Affer vun engem Hai an d'Been gebass gouf. Seng Method kann d'Bluddung méi effektiv stoppe wéi traditionell ugewannte Pressiounen op d'Oder.

Dem Taylor seng Technik ass immens einfach: Deejéinegen, deen dem Affer wëll hëllefen, soll eng Fauscht maachen a soll se an d'Leeschtegéigend drécken, op de Mëttelpunkt tëscht dem Hëftknachen a Genitalien. Seng Etüden hätte gewisen, dass de Bluttfloss aus der Arterie domat zu 89,7 Prozent reduzéiert ka ginn. Am Verglach: wann een de Gurt vum Surfbriet als provisoresch Oderpress benotzt, sinn et just 43,8 Prozent. Déi nei Technik mat der Fauscht funktionéiert souguer, wann d'Affer en Neoprenkostüm un huet.

Den Dokter an Dekan vun der medezinescher Fakultéit an der Australian National University war der Fro nogaangen, wéi sech d'Zuel vun den Doudesaffer no Haiattacke reduzéiere léisst. Vill Affer, déi an d'Been gebass goufen, stierwen um Enn. Si verbludden, obschonn déi meescht et un d'Ufer packen.

"Et ass einfach ze maachen a liicht ze verhalen - fest tëscht der Hëft an de Genitalien drécken an domat Liewe retten", sou den Taylor an enger e Freideg verëffentlechter Erklärung. De Medezinner hofft, dass seng Technik sech bei de ronn 500.000 australesche Surfer ronderëm schwätzt.

Zwar sinn Haiattacke seelen, ma d'Zuel geet an Australien zanter Joren an d'Luucht, ënner anerem och, well d'Zuel vun de Waassersportler klëmmt. Besonnesch betraff sinn deemno Surfer, well si fir Robbe gehale ginn.