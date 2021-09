D'Wollek soll de Samschdeg de Mëtteg iwwer Lëtzebuerg ukommen. Grouss Auswierkunge wäert se awer wuel net hunn.

Et rumouert op der Kanareninsel La Palma. Eng sëllegen Haiser a Stroossen si schonn duerch den Ausbroch vum Vulkan Cumbre Vieja zerstéiert ginn an ëmmer nach hänkt eng deck Stëbswollek iwwert der Insel. De Wand dreift déi gëfteg Wollek aus Schwiefeldioxid elo iwwer Frankräich a Richtung Lëtzebuerg.

Enger Projektioun vu Windy.com no soll d'Wollek de Samschdeg am fréien Nomëtten, vu 14 Auer un iwwer dem Grand-Duché zeien. De Sonndeg géint 17 Auer misst et dann awer och nees eriwwer sinn. Grouss Auswierkungen op d'Loftqualitéit dierft et awer net hunn: Déi gëfteg Wollek zitt a ronn fënnef Kilometer Héicht iwwer d'Land.

Schwefeldioxid vom Vulkanausbruch auf #LaPalma wird immer mehr in eine flotte Strömung einbezogen und weht Richtung Europa.



De Vulkan Cumbre Vieja späizt de Moment all Dag tëscht 6.000 an 11.500 Tonne Schwiefeldioxid an d'Atmosphär, esou dat Vulkanologescht Institut vun de Kanaren (Involcan). D'Awunner sollen hire Mond an d'Nues bedecken, wa si virun d'Dier ginn.

Op La Palma berouegt sech d'Situatioun esou lues nees. Ee vun deenen zwee Haapt-Lavastréim huet opgehalen ze fléissen. Deen anere Stroum, deen antëscht scho ronn 500 Meter laang ass, fléisst zwar nach ëmmer, mee méi lues wéi virdrun.

Engem leschte Bilan vun der EU-Agence Copernicus no si ronn 154 Hektar Terrain an 320 Haiser der Lava zum Affer gefall. 6.100 Leit hu missten evakuéiert ginn, Blesséierter an Doudeger gouf et awer zum Gléck keng. Déi lescht Kéier ass de Vulkan am Joer 1971 ausgebrach. Involcan geet dovun aus, datt den Ausbroch tëscht "24 a 84 Deeg" dauere kéint.