Dat wier däitlech méi fréi, wéi ee bis elo ugeholl hat. Nom aktuelle Stand wier dat réischt virun 13.500 Joer gewiescht.

Dës Entdeckung gouf en Donneschdeg an der Zeitung "Science" publizéiert. Am White-Sand-Nationalpark an New Mexico goufe verstengert Foussofdréck vu Mënschen entdeckt, déi zu enger Zäit do gelieft hunn, wou op der Plaz nach ee grousse Séi war.

D'Fuerschunge vun haut ginn eis Erkenntnisser iwwert d'Liewe vun den deemolege Mënschen. Sou huet een zum Beispill vill Ofdréck vu Kanner a Jugendlechen, awer wéineg vun Erwuessene fonnt. Dat kéint dorunner leien, dass déi Jonk dorobber spezialiséiert waren, Iesse sammelen ze goen an déi Erwuesse méi speziell Aarbechte gemaach hunn.

Och vun Déieren huet ee Spuere fonnt. Et geet een dowéinst dovunner aus, dass déi zesumme mat de Mënsche gelieft hunn. Déi bis elo eelste Spueren, déi fonnt goufen, waren aus enger 13.500 Joer aler Siidlung, vun där Iwwerreschter fonnt goufen.