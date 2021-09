Eng Fra huet eng aner Passagéierin an engem Zuch a Rheinland-Pfalz menacéiert. Si huet ausserdeem refuséiert, eng Mask unzedoen.

Eng Fra, déi an engem Zuch a Rheinland-Pfalz refuséiert huet, eng Mask unzedoen, soll bei Bad-Kreuznach eng aner Passagéierin mat Féiss getrëppelt a mat enger Uspillung op déi déidlech Schëss zu Idar-Oberstein menacéiert hunn. Den Donneschdegmëtteg wier d'Affer an e Regionalzuch erageklommen, wou si vun enger anerer Reesender an d'Been getrëppelt gi wier, esou d'Police e Freideg.

D'Fra hätt sech doropshin ëmgedréint, gefrot, firwat si getrëppelt gi wier, an déi presuméiert Ugräiferin drëm gebieden, eng Mask unzedoen. D'Fra ouni Mask huet sech awer wéineg asiichteg gewisen. Si huet d'Fra beleidegt an hir gesot, si wéisst jo sécher, wat zu Idar-Oberstein geschitt ass. Si wollt sech dem Affer vis-a-vis net ausweisen, mä déi huet doropshin eng Foto vun der Fra ouni Mask gemaach an d'Police kontaktéiert. Do lafen aktuell Ermëttlungen, fir déi presuméiert Ugräiferin ze identifizéieren. D'Police sicht an deem Fall och no Zeien.

De Samschdeg gouf zu Idar-Oberstein a Rheinland-Pfalz no engem Sträit ëm d'Maskereegelen een 20 Joer ale Mataarbechter an enger Bensinsstatioun erschoss. Engem 49 Joer ale Maskeverweigerer gëtt virgeworf, him an de Kapp geschoss ze hunn. De jonke Caissier hat hie virdrun op d'Maskeflicht higewisen. Wou de Mann festgeholl gouf, sot hien den Ermëttler, hie géing d'Corona-Reegelen ofleenen. Hien hätt sech vun der Opfuerderung "an den Eck gedréckt gefillt" a "keen aneren Auswee gesinn".