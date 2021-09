Et ass wéi e klengt Wonner matten wärend enger grousser Katastroph. Am Uert El Paraíso, wou vill Haiser zerstéiert goufen, ass een Haus verschount ginn.

D'Lava ass komescherweis ronderëm d'Haus gefloss, wéi een op ganz spektakuläre Biller erkenne kann. Op de soziale Medie gëtt souguer vum "Wonner-Haus" geschwat.

Wéi déi spuenesch Zeitung "El Mundo" schreift, gehéiert d'Haus enger Koppel aus Dänemark. Si sinn immens erliichtert, dass nach alles steet. Wéi aus dem Bericht ervirgeet, hate si sech virun 3 Joerzéngten an d'Insel verléift an hate sech dono och hiert d'Vakanzenhaische do geleescht.