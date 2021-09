60,4 Millioune Bierger kënnen an Däitschland wielen goen. Dovu sinn 8,7 Milliounen ënner 30 Joer al a fir 2,8 Millioune Jonker ass et souguer déi 1. Kéier.

Wat mécht dës Generatioun aus an duerch wat gëtt hir Wal beaflosst? D'Annick Goerens ass fir eis zu Berlin ënnerwee an huet bei de Jonken tëscht 18 a 29 Joer de Bols gefillt.

Bundestagswalen: Jonk Wieler / Reportage: Annick

D‘Grupp vun de sougenannten "Erstwähler" ass déi klengsten Altersgrupp ënner all de Walberechtegten. All 5. Wieler ass nämlech iwwer 70 Joer al, dat ass iwwregens och déi gréissten Altersgrupp. Genee dofir hu vill Jonker d‘Gefill, dass d‘Parteie se net richteg eescht huelen, well si keng masse critique fir dës Walen duerstellen. Vill Jonker kënne sech deemno och guer net méi mat de Parteien identifizéieren, erkläert de Lëtzebuerger Yannick Haan, President vun der Jungen SPD Berlin-Mitte.

„Mir hu Parteien, wou virun allem och al Leit Membere sinn a Politik maachen - och am Bundestag. An ech mengen do muss ee sech einfach unnäheren. A mir gesinn och grad, bei der SPD zum Beispill, dass ganz vill jonk Leit ënner 30 kandidéieren, also de Bundestag och wierklech méi jonk gëtt. An ech mengen och, dass sech d‘Parteien do och mussen änneren, fir méi Jonker unzeschwätzen, well soss verléiere mer eng ganz Generatioun fir Demokratie, fir Parteien an och fir Parlamenter, an dat dierf eigentlech net geschéien."



Dacks gëtt vun der Generatioun Z oder der Generatioun Greta geschwat - passend bei déi schwedesch Aktivistin Greta Thunberg, déi hei zu Berlin virun iwwer 40.000 Leit am Kader vun der Klimamaniff Fridays for Future geschwat huet. Fridays for Future gëtt iwwregens och keng Walrecommandatioun eraus, erkläert d‘Porte-parole Carla Reemtsma.



„Wir geben keine Wahlempfehlung ab, sondern wier setzen mit unserem Klimastreik heute eben ein klares Zeichen für Klimagerechtigkeit und konsequenten Klimaschutz. Den hat keine Partei zu bieten. Keine Partei hat ein 1,5 Grad konformes Programm, deswegen ist der Protest heute wichtig als klares Zeichen vor den Koalitiounsverhandlungen, aber auch da werden wir nicht leise sein."

Och dat weist, mir hunn et mat enger Generatioun ze dinn, déi zwar politesch interesséiert an engagéiert ass, ma dacks kee grousst Vertrauen an déi etabléiert Parteien huet. Si wëssen also net onbedéngt, wéi enger Partei se sollen hir Stëmm ginn, ma wéi eng Themen hire Vott e Sonndeg wäerten beaflossen, ass kloer.

„Also bei mir ist es auf jeden Fall die Klimakrise, das ist erst mal das Wichtigste für mich. Daneben ist auch hauptsächlich der Pflegenotstand, grad mit der Pandemie.“

„Na ich finda das kann man nicht auf ein einziges Thema fokussieren, weil sich viele Themen die mich sehr berühren, überschneiden, so was wie soziale Ungerechtigkeit und Klimaschutz."

„Viele verschiedene Themen. Natürlich sind für mich Klimamassnahmen super wichtig im Moment. Ich hab das Gefühl die sind jetzt wichtiger denn je und mich interessieren auch soziale Fragen: Was tun gegen Niedriglöhne? Was tun gegen Arbeitslosigkeit?"



Froe ronderëm de Klima- an Ëmweltschutz, d'Gesondheet, d'sozial Gerechtegkeet, de Logement an d'Rent leien net just den Demonstranten hei zu Berlin uewen, ma sinn och enger representativer Ëmfro vu YouGov no, de Jonke ganz wichteg. Bei der Fro Scholz, Baerbock oder Laschet hunn déi meescht einfach den Domm erofgedréint, och wann déi gréng Kandidatin fir vill Demonstranten dat klengsten Iwwel wär, sou soen se...