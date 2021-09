Nieft der Klimakris war an der Ried vum Lëtzebuerger Premier awer och de Coronavirus an d'Verdeele vum Vaccin e wichtegt Thema.

De Premier Xavier Bettel huet an der Nuecht op e Samschdeg a senger Ried virun der UNO-Generalversammlung zu New York dem Gesondheetspersonal fir d'Engagement an der Pandemie Merci gesot.

Donieft huet de Premier nach betount, dass den Accès zum Impfstoff op der Welt net gläich verdeelt ass. Dat misst sech mat méi Solidaritéit änneren. Dowéinst bréicht et awer e méi groussen internationalen Efforten.

Wat d'Klimakris ugeet, kéint ee net nom Motto "Business as usual" weidermaachen. D'Politik sollt och mat deene Jonke méi zesummeschaffen.

An engem Communiqué schreift de Staatsministère nach, dass de Premier zu New York ënnert anerem och Reunioune mam Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen a mat de Staatscheffinne vum Kosovo a Serbien hat.

De Communiqué

Xavier Bettel à la 76e Assemblée générale des Nations Unies

Communiqué par: ministère d'État

En date du 24 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel a prononcé l'allocution nationale du Luxembourg lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

En ouverture de son discours, le Premier ministre a tiré un bilan intermédiaire de la pandémie du Covid-19, en remerciant notamment le personnel médical et les chercheurs pour les efforts consentis : « Si nous pouvons nous exprimer à cette tribune, nous le devons au dévouement, à la persévérance et au génie de toutes celles et ceux qui n'ont épargné aucun effort depuis plus d'un an et demi pour endiguer la pandémie du Covid-19. »

Le Premier ministre a également appelé à la solidarité en ce qui concerne la vaccination : « L'accès aux vaccins est inégal. Et tant que cela sera le cas, nous ne serons pas à l'abri de nouveaux variants et de mutations plus virulentes. Le Luxembourg est conscient de l'importance de la solidarité vaccinale. Nous sommes disposés à poursuivre nos efforts de solidarité internationale pour lutter contre la pandémie. J'ai bon espoir que nous arriverons à surmonter la pandémie si nous misons sur la solidarité et la science. »

Xavier Bettel a également rappelé que la pandémie devra permettre de lancer un changement de mentalité face aux crises – surtout dans le cadre du changement climatique, qui nécessite une réponse commune : « La pandémie nous force à reconnaître la nécessité et l'urgence de changer notre façon de faire. Le business as usual n'est plus une option. Nous devons renforcer notre action collective dans le cadre du système multilatéral, avec l'Organisation des Nations Unies en son centre. » avant d'assurer que le Luxembourg, en tant que : « membre fondateur de l'ONU, est prêt à répondre à l'appel du Secrétaire général pour mettre sur pied un système multilatéral plus solide, plus efficace, plus inclusif, travaillant davantage en réseau. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons assurer la paix et la sécurité, le développement durable dans tous ses aspects, y compris la santé, le respect de l'Etat de droit et des droits humains. »



Le Premier ministre a conclu en envoyant des messages d'espoir et d'action : « Il y a des raisons d'espérer. Ne baissons pas les bras. Persévérons. Agissons. Coopérons pour surmonter les épreuves auxquelles l'humanité fait face. Elles doivent nous inspirer à agir. En tant que responsables politiques, nous devons agir résolument, ensemble, pour relever les défis mondiaux. Les gouvernements n'ont pas toutes les clefs en main. Nous devons agir de concert avec les acteurs du secteur privé, la société civile, nos citoyens, et en particulier les jeunes qui s'inquiètent à juste titre de leur avenir. »

Au cours de ces deux derniers jours, le Premier ministre a saisi l'occasion pour avoir une série de réunions bilatérales afin d'aborder les grands dossiers de l'actualité internationale et de faire le point sur les relations bilatérales, notamment avec M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies; M. Abdulla Shahid, Président de la 76ème session de l'Assemblée générale; M. Macky Sall, Président du Sénégal; Mme Vjosa Osmani-Sadriu, Présidente du Kosovo, et Mme Ana Brnabic, Premier ministre de la République de Serbie.