Sondagen no kéinten nei Parteien an dat islännescht Parlament gewielt ginn, wat awer Koalitiounsverhandlungen méi schwéier maache kéint.

An Island gëtt dëse Samschdeg en neit Parlament gewielt. Déi aktuell Regierungscheffin Katrin Jakobsdottir vun der lénksgrénger Partei hofft op déi néideg Stëmme fir eng weider Amtszäit.

Den Ament koaléiert si mat der konservativer Onofhängegkeetspartei an der Fortschrëttspartei, déi éischter Mëtt-Riets-Positioune vertrëtt. Leschten Ëmfroen no kéint et awer schwéier ginn, fir dës Koalitioun weider bäizebehalen.