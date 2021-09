Dat huet den aktuellen US-President Joe Biden annoncéiert, deen aktuell och an der eegener Partei hefteger Kritik ausgesat ass.

Den US-President huet d'Aart a Weis, wéi Grenz-Beamten an Texas op der mexikanescher Grenz mat Migranten ëmgaange sinn, schaarf kritiséiert. Op Päerd waren d'Grenz-Beamten Ugangs der Woch géint déi haitianesch Migranten an der texanescher Stad Del Rio virgaangen. Dat hat och an der demokratescher Partei fir hefteg Kritik gesuergt. Deen Ament war den Joe Biden op der UNO-Generalversammlung an huet sech net dozou positionéiert.

An de leschte Wochen hunn dausenden Haitianer versicht, vu Mexiko aus an d'USA ze kommen. Dat virun allem wéinst de schlechte Liewenskonditiounen an hirem Land nom uergen Äerdbiewen. Vun bal 30.000 Leit ass Rieds, déi un der Grenz tëscht Mexiko an dem US-Bundesstaat Texas gewaart hunn, fir weiderzekommen.

Den improviséierte Camp, dee virun allem ënnert enger Bréck entstane war, gouf awer elo geraumt, esou den zoustännege Minister Alejandro Mayorkas e Freideg. Ronn 2.000 Leit si mat 17 Deportatiouns-Flich erëm op Haiti bruecht ginn, huet et nach op der Pressekonferenz am Wäissen Haus geheescht.

Riichter fir Awanderung sollen elo fir ronn 12.400 Leit decidéieren, ob si an den USA kënne bleiwen oder net.

Aus der Demokratescher Partei gouf et hefteg Kritik un den Expulsiounen. Nodeems dem Trump seng Migratiounspolitik ëmmer erëm kritiséiert gouf, hat ee sech mam neie President eng méi human Approche erwaart. Och de Fait, dass de President esou laang net op d'Situatioun zu Del Rio reagéiert huet, ass an den eegene Reien net gutt ukomm.