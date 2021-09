No nëmmen engem Joer un der Spëtzt vu Japan huet den aktuelle Premier Yoshihide Suga ugangs dës Mounts seng Demissioun annoncéiert.

Deemno gëtt den 29. September de facto en neie Premier gewielt. Véier Kandidaten hu sech gemellt, dorënner zwou Fraen. Eng kleng Sensatioun: Sollt eng vun hinnen als Chef vun der regéierender Liberaldemokratescher Partei gewielt ginn, wier si den éischte weibleche Premier a Japan.

Wale fir Premier a Japan / Korrespondenz Tanja Kinnen

Ugangs September hat den aktuelle japanesche Premier Yoshihide Suga annoncéiert, dass hie géif zerécktrieden. Dëst no just engem Joer als Premier. Seng Popularitéit beim Publik war op knapp 30% gefall, vu ronn 62% vu virun engem Joer, wéi hien de Shinzo Abe remplacéiert hat. Villes deit doropshin, dass hien evitéiere wollt, dass seng Liberaldemokratesch Partei – LDP, ze vill Stëmme bei de Parlamentswalen Ufank November géif verléieren. De Suga war an der Lescht fir säin Ëmgang mat der Pandemie an d’Ofhale vun den Olympesche Spiller kritiséiert ginn.

Mat engem neie Gesiicht un der Spëtzt stinn d’Chancë gutt, dass d’LDP hier Majoritéit am Parlament Ufank November verdeedege kann an esou Regierungspartei bléift. Dass och zwou Frae bei de Walen dobäi sinn, ass fir Japan eng kleng Sensatioun. Et ass eréischt fir déi zweet zanter der Grënnung vun der Partei 1955, dass eng Fra fir de Posten als Parteichef kandidéiert. Géif eng vun hinnen d’Wal gewannen, hätt Japan säin éischte weibleche Premier. E grousse Schrëtt a Richtung méi Gläichstellung vu Fraen, grad an der Politik. Aktuell si vun de ronn 20 Ministeren an der Regierung nëmmen zwou Fraen an an der Chamber sinn och just 10 Prozent vun de Vertrieder weiblech. Domat läit Japan hanner Länner ewéi zum Beispill Saudiarabien.

Vun den zwee weibleche Kandidaten, dem Sanae Takaichi an dem Seiko Koda huet nëmmen Takaichi iwwerhaapt eng kleng Chance, fir den 29. September effektiv gewielt ze ginn. Als fréier Inneministesch gëtt si vum Shinzo Abe ënnerstëtzt a kann aktuell eng 15 Prozent vun de Partei-Votten op sech zéien. Hir männlech Konkurrenten, den Taro Kono, bekannt als "Impfminister" an de Fumio Kisihida, en Ex-Ausseminister kommen allebéid op 25 bis 30 Prozent.

Allerdéngs bléift ofzewaarden, wéi vill d’Sanae Takaichi sech wierklech géif a puncto Gläichstellung asetzen, sollt si gewielt ginn. Als Member vum ultrarietsen nationalisteschen Deel vun der LDP vertrëtt si extrem konservativ Usiichten. Si gesäit déi wuessend Influenz vu China kritesch a géif den USA erlaben, Rakéiten um japaneschen Territoire ze stationéieren als Géigegewiicht zu China an Nordkorea. Si géif och gären déi pazifistesch Konstitutioun adaptéieren, fir Japan militäresch méi Pouvoir ze ginn. Donieft ass si géint de Mariage vun homosexuelle Koppelen a wëll, dass bestuete Koppelen den nämmlechte Familljennumm hunn. Och solle Medien déi d’Regierung kritiséieren, bestrooft ginn.

Trotz der prominenter Ënnerstëtzung duerch de Shinzo Abe wäert et awer schwiereg gi fir d’Takaichi, gewielt ze ginn, eleng schonn, well si eng Fra ass. Aktuell gesäit et aus, wéi wann de Kono oder de Kishida d'Course géife maachen. Sief et, éischter onwarscheinlech, mat enger absolutter Majoritéit an der éischter Ronn, oder duerch eng Stéchwal an der zweeter Ronn.