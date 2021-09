E Freideg koum et bei Wolfsburg zu engem Accident mat engem Zuch. Kengem ass dobäi eppes geschitt, ma et kënnt zu massive Retarden.

Betraff sinn d'Strecke vu Berlin op Bonn, Basel, Amsterdam a bei de Frankfurter Fluchhafen. D'Detsche Bahn huet virun aus Ausfäll a Retarden gewarnt. Nach bis en Dënschdeg kéinten de Strecke betraff sinn.

Um fréien Freideg de Moien war et beim Rangéieren zu engem Virfall komm. Wäitstreckenzich konnten duerno net méi op d'Gare zu Wolfsburg fueren. Éischten Ermëttlungen no hat e Maschinist beim Rangéiere géint 5 Auer e Signal iwwersinn. Den Zuch vun der Bunnfirma Enno ass doropshin op en Noutgleis geroden, dat no e puer Meter eriwwer war. déi éischt 3 Waggone sinn aus de Schinne gesprongen, kruten e Stroummast ze paken an huet eng Leitung erofgerappt.

Den Zuch war zu deem Moment eidel. De Maschinist koum mat engem Schock dervun.