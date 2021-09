Eidel Regaler am Supermarché, Pompelen ouni Bensin - well et u Camionneure feelt, ginn a Groussbritannien verschidde Gidder knapp.

Déi brittesch Regierung huet kuerzfristeg decidéiert, d'Visa-Bestëmmung fir Beruffsgruppe wéi déi vun de Camionschaufferen oder Metzler méi einfach ze maachen. Wéi d'Regierung e Samschdeg matgedeelt huet, soll dat fir bis zu 10.500 befristet Aarbechtsvisaen aus wichtege Sekteure gëllen. Well a Groussbritannien Schätzunge no ronn 100.000 Camionschauffere feelen, war et an der Lescht och zu Enkpäss beim Bensin op ville Pompelstatioune komm. D'Ukënnegung, elo nees méi Aarbechtsvisae fir auslännescht Fachpersonal ze verginn, passt u sech net beim Premierminister Boris Johnson seng Awanderungspolitik nom Austrëtt vun der EU. Hien hat nämlech ëmmer erëm widderholl, déi brittesch Ofhängegkeet vun auslänneschem Fachpersonal wëllen ze stoppen.