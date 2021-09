Och an der Schwäiz gëtt e Sonndeg gewielt, nämlech ob d'Bestietnis fir Persounen vum nämmlechte Geschlecht soll agefouert ginn.

Leschte Sondage no, kéint de Mariage pour tous, deen et schonn an deene meeschte westeuropäesche Länner gëtt, duerch dëse Referendum och an der Schwäiz agefouert ginn.

Ugangs 2020 wollt d'Parlament schonn iwwert en neit Gesetz decidéieren. Kritiker, virun allem aus konservativen a chrëschtleche Kreesser, haten dunn awer e Referendum duerchgesat kritt.

De Gesetzestext iwwert deen e Sonndeg ofgestëmmt gëtt, gesäit och vir, dass gläichgeschlechtlech Koppele Kanner sollen adoptéiere kënnen.