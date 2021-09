Wéi déi d'US-Bunngesellschaft Amtrak matgedeelt huet, ass e Samschdeg am Nomëtteg Lokalzäit en Zuch mat 160 Mënschen u Bord entgleist.

Iwwert d'Ursaach vum Ongléck ass nach näischt gewosst, d'Rettungsaarbechte daueren nach un.

Den Zuch mat 141 Passagéier a 16 Mataarbechter u Bord war um Wee vu Chicago op Seattle un der Pazifikküst. D'Ongléck ass an enger ofgeleeëner Géigend am nordwestleche Bundesstaat Montana, net wäit vum 200-Awunner-Duerf Joplin ewech. Géint 16 Auer Lokalzäit sinn 8 vun den 10 Waggonen entgleist.

Op d'mannst 3 Doudeger sinn ze bekloen, dat hunn déi zoustänneg Autoritéite confirméiert. Amtrak huet sech bestierzt iwwert d'Faite gewisen, et wéilt een déi blesséiert Passagéier a Mataarbechter esou séier wéi méiglech all a Sécherheet bréngen.

D'Katastropheschutz-Coordinatrice vu Montana Amanda Frickel sot géintiwwer der "New York Times" et wieren iwwer 50 Mënsche blesséiert ginn. D'Rettungsekippen an de Rettungshelikopter sinn am Asaz an d'Spideeler an direkt e puer Regioune preparéiere sech, fir verwonnte Passagéier opzehuelen.

Den Nationale Verkéierssécherheetsrot huet annoncéiert, et wier eng Ënnersichung lancéiert ginn, déi d'Ursaache vum Ongléck sollen ermëttelen.

D'Eisebunnsnetz an den USA ass chronesch ënnerfinanzéiert, déidlech Accidenter si keng Seelenheet. 2018 sinn 2 Mënschen am US-Bundesstaat South Carolina gestuerwen, nodeems en Amtrak-Zuch mat engem Gidderzuch kollidéiert war. 70 Mënsche goufe blesséiert.

2017 sinn 3 Mënschen ëmkomm, wéi em Amtrak-Zuch fir d'éischt op enger neier Streck ënnerwee war an entgleist ass. E puer Waggonen ware do vun enger Bréck op eng Autobunn gefall. De schroosten Zuchaccident gouf et 1972: Deemools krute sech 2 Zich a Chicago ze paken. 45 Mënsche sinn deemools gestuerwen an iwwer 330 goufe verwonnt.