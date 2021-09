Duerch dës liicht penibel Aktioun konnt all Mënsch am Walbüro, dorënner och d'Vertrieder vun der Press, gesinn, wat de Kanzlerkandidat gewielt huet.

Wéinst dem Walgeheimnis ass et verbueden, e Stëmmziedel esou anzegeheien, datt een direkt vu bausse gesäit, wat gewielt gouf. Genau dat ass awer dem CDU-Spëtzekandidat Armin Laset geschitt, wéi hien zu Oochen seng Stëmm wollt ofginn. Donieft huet hien den Ziedel esou gehalen, datt och jidderee konnt gesinn, wat hien ugekräizt huet.

Dat keng aner Persoun soll gesinn, wat ee gewielt huet, ass an Däitschland agefouert ginn, fir eventuell aner Wieler net ze beaflossen.

De Chef un de Bundeswale Georg Thiel huet awer scho kuerz no der Publikatioun vun dësem klenge Faux-pas reagéiert. Well hei awer e bundeswäit bekannte Politiker wéi erwaart seng eege Partei gewielt huet, kann "heira keng Beaflossung vu Wieler gesi ginn".

Wann eng Persoun säi Ziedel falsch faalt, gëtt se vum Personal vum Walbüro drop opmierksam gemaach a si kritt en Ziedel, fir ze wielen. Sollt et awer ze spéit opfalen an den Ziedel läit schonn an der Urn, esou gëtt den Ziedel awer als gültege Walziedel matgezielt.