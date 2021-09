De Fluchhafen zu Kabul war virun allem mat der technescher Hëllef aus dem Katar, de Vereenegten arabeschen Emiraten an der Tierkei erëm opgebaut ginn.

Déi radikalislamesch Taliban hunn international Fluchgesellschaften opgefuerdert, erëm den internationale Fluchhafe vu Kabul unzefléien. All déi technesch Problemer um wichtegste Fluchhafen am Land wiere geléist, huet e Spriecher aus dem Ausseministère ënnerstrach.

Vill afghanesch Bierger wieren awer nach ëmmer am Ausland blockéiert a kéinten net zeréck an hiert Heemechtsland fléien.



Wärend den Evakuéierungsaktioune vum Weste war vill Schued um Fluchhafen entspan. Zënterhier ginn et nëmmen Chartervollen a verschidde Spezialvolle vu pakistaneschen, iraneschen an afghaneschen Airlines.



Déi Volle sinn alleguer ausgebucht, trotz dem héije Präis. En Ticket vu Kabul op Islamabad, dat ass e Vol vun ongeféier 40 Minutten, kascht ëmgerechent ëm déi 1.000 Euro.



Déi international Communautéit hofft, datt d'Taliban sech un hiert Verspriechen halen a jiddereen ausreese loossen, deen dat wëll, soubal et erëm regulär kommerziell Flich ginn.