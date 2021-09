6 Premieren hat Japan tëscht 2006 an 2012 an och aktuell gëtt nees en neie gesicht.

Japan ass bekannt dofir, dass sech seng Premiere seele méi laang ewéi 1 Joer un der Spëtzt vum Land halen. Vun 2006-2012 hat Japan 6 Premieren. Eréischt mam Shinzo Abe ass eng méi laangfristeg Stabilitéit komm. Mat sengem Récktrëtt am September 2020 an dem Récktrëtt vum aktuelle japanesche Premier Yoshihide Suga ugangs des Mounts no nëmmen engem Joer am Amt, schéngt Japan erëm op méi instabil Zäiten ze kucken.

Konstant ass allerdéngs d’Regierungspartei, déi liberaldemokratesch Partei LDP, déi dann och de Premier stellt. Dat zanter hirer Grënnung 1955 a bis op zwou kuerz Ausnamen an den 90er Joren. Der Partei ass d’Erhale vun der Muecht méi wichteg, wéi den eenzele Parteichef, dee sech relativ einfach ersetze léist. An esou ginn d’Premiere getosch, wann d’Majoritéitsstellung vun der Partei a Gefor ass zum Beispill duerch en onpopuläre Premier kuerz virun de Parlamentswalen, wéi aktuell de Fall vum Yoshihide Suga. Mat engem neie Gesiicht stinn d’Chancë gutt, déi absolut Majoritéit ze halen a weider de Premier ze stellen.

Fir déi intern Wal vum neie Parteichef den 29. September si 766 Votten ze verginn. D’Hallschent kënnt vun de LDP Parlamentarier an d’Hallschent vun de ronn 1,1 Millioun Parteimemberen. Wichteg fir den Ausgang vun der Wal sinn och d’Parteifraktiounen. Si sti fir verschidde Stréimungen innerhalb vun der Partei a gi vun ultrariets nationalistesch, bis zentral moderat. D’Fraktioune sinn ënnerschiddlech grouss an aflossräich a hunn deelweis prominent Presidenten. Hiert Gewiicht beaflosst d’Besetze vu Schlësselpositiounen an der Partei, d’Regierungsbildung, d’Wal vum Parteichef a soumat dem Premier an och déi politesch Agenda.

RTL-News: Japan - Spannend Wale fir neie Premier mat direkt zwee weibleche Kandidaten

Aus dem Grond ass d’Wal fir en neie Parteichef spannend. Den Taro Kono, dee vum Yoshihide Suga ënnerstëtzt gëtt, ass beim Publik beléift, e Plus fir Votten an de Parlamentswalen ze securiséieren. Gläichzäiteg ass hien awer grad aalagesessene LDP-Politiker ze progressiv a sengen Iddien. Hie favoriséiert zum Beispill gréng Energie, wëll d’Digitaliséierung vum Land an d’administrativ Reform weiderdreiwen a steet dem homosexuelle Mariage positiv géigeniwwer.

Dem Fumio Kishida seng Positioune sti fir eng Kontinuitéit vum aktuelle politeschen Agenda, deen zu groussen Deeler nach op de Shinzo Abe zeréckzeféieren ass. D’Sanae Takaichi, dat vum Shinzo Abe ënnerstëtzt gëtt an ultrakonservativ Usiichten huet, géif passen, ass allerdéngs eng Fra. E weibleche Regierungschef wier en Novum fir Japan a domat fir vill aalageseesse Politiker schwéier virstellbar. Déi 3 Kandidate léien no beieneen an de Sondagen an esou schéngt et op eng Stéchwal an der zweeter Ronn erauszelafen. De Shinzo Abe huet dann och scho verlaude gelooss, dass hien an seng Fraktioun géifen de Kishida ënnerstëtzen, sollt d’Takaichi net gewannen, respektiv an d’Stéchwal kommen.

Et bléift deemno immens spannend, wien den nächste Parteichef vun der LDP, an eben néie japanesche Premier gëtt.