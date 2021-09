De fréiere katalanesche Regierungschef geet e Méindeg zeréck an d'Belsch. Zu Bréissel wëll hien un enger Comitéssëtzung am EU-Parlament participéieren.

De Puigdemont huet awer ugekënnegt, Enn der Woch zeréck a Sardinien ze goen. Hei soll ee Geriicht de 4. Oktober doriwwer entscheeden, ob hien u Spuenien ausgeliwwert gëtt.

Nodeems de Politiker d'Onofhängegkeet vu Katalounien ausgeruff hat a seng Zentralregierung zu Madrid ofgesat gi war, war hien am Oktober 2017 an d'Belsch an d'Exil gaangen. Den 58 Joer ale Carles Puigdemont war leschten Donneschdeg mat engem europäeschen Haftbefeel festgeholl, freides awer nees fräigelooss ginn.