Zu Iraklion op Kreta huet e Méindeg de Moien de Buedem gewackelt. Och op aneren Insele war d'Biewen ze spieren.

Kuerz no 9 Auer gouf an der Hafestad Iraklion op Kreta en Äerdbiewe vun der Stäerkt 5,8 gemooss. D'Mënsche sinn aus hiren Haiser op d'Stroosse gelaf. Et ass bis ewell awer nach net gewosst, ob Leit dobäi blesséiert oder gestuerwe sinn. Informatiounen iwwer materiell Schied goufen et nach keng.

Den Epizentrum war ronn 20 Kilometer südëstlech vun der Stad.