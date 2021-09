A Rheinland-Pfalz war e 4 Joer aalt Meedchen eleng mam Zuch ënnerwee.

D'Kand war doheem entwutscht an ass eleng an en Zuch geklommen. Engem Kontrolleur ass d'Meedchen opgefall. Hien huet doropshin d'Police alarméiert, déi dat Kléngt op der Gare zu Kaiserslautern an Empfang geholl huet. D'Kand war iwwerdeems scho vu sengem Brudder als vermësst gemellt ginn. Hie konnt seng Schwëster bei d'Police siche goen.