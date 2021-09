D'Demande aus dem Afghanistan, fir e Vertrieder vun den Taliban schwätzen ze loossen, koum ze spéit.

E Méindeg ass d'Generalversammlung vun der UN op en Enn gaange. Ronn 100 Regierungscheffen hu sech trotz Corona zu New York getraff. D'Taliban wollten, dass hiren Ausseminister op der Versammlung schwätzen dierf, well de fréiere Representant d'Land net méi representéiere géing. Well d'Demande vun den Taliban ze spéit erakomm wier, hu si allerdéngs keng Zäit krut, fir ze schwätzen.

Och den Deputéierten aus dem Myanmar huet keng Ried dierfen halen. En héijen UN-Diplomat sot, d'USA, Russland a China hätte sech ofgeschwat, fir dass de Representant aus dem Myanmar net d'Wuert konnt ergräifen. Hien ass dofir bekannt, sech géint d'Militärdiktatur a fir d'Demokratie auszeschwätzen.