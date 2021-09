A véier Quartieren zu Tazacorte sinn d'Awunner gebiede ginn, hir Haiser net ze verloossen an d'Dieren an d'Fënsteren zouzeloossen.

Grond dofir ass, datt de Lavastroum vum Vulkan Cumbre Vieja an "deenen nächste Stonnen" d'Mier erreechen an dobäi "gesondheetsschiedlech Gaser" fräisetze wäert.

Eigentlech hätt de Lavastroum schonn déi lescht Woch e Méindeg beim Mier ukomme sollen. D'Vitess hat sech dunn awer reduzéiert. E Sonndeg den Owend war d'Spëtzt vum Stroum nach ronn 1,6 Kilometer vun der Küst ewech an huet sech mat enger Vitess vu ronn 100 Meter an der Stonn viru beweegt. Geologen hu gewarnt, datt gëfteg Gaser entstoe kënnen, wann d'Lava an d'Mier fléisst. Och Explosioune vu gliddegem Lava a kachend waarm Flutwelle si méiglech.

© AFP/DESIREE MARTIN

De Cumbre Vieja war virun enger Woch fir déi éischte Kéier zanter 50 Joer ausgebrach an huet schwéier Schied ugeriicht. Bal 500 Haiser goufen zerstéiert an d'Lava bedeckt mëttlerweil eng Surface vu ronn 212 Hektar. Méi wéi 6.000 Mënschen hu missen a Sécherheet bruecht ginn an de Fluchverkéier vun an op La Palma ass agestallt ginn.