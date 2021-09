Ronn 4,7 Millioune Leit si bis ewell u Corona gestuerwen, schätzt d'AFP.

Sidney an Australien presentéiert eng Strategie fir aus engem 3 Méint laange Lockdown ze kommen. Am Staat New Wales soll de Confinement och opgehuewe ginn, soubal den Impftaux iwwer 70% läit. D'Premierministesch rechent momentan mam 11. Oktober. D'Enn vum Confinement gëllt allerdéngs just fir geimpften Awunner: Erwuessener, déi nach net geimpft sinn, mussen op d'mannst bis den 1. Dezember doheem bleiwen. Och an der Haaptstad Canberra ass de Lockdown de 15. Oktober eriwwer.

An den USA fäert een iwwerdeems den Impakt vun der Delta-Variant op d'Ökonomie. Den Delta wier eng seriö Menace, esou d'National Association for Business Economics.

A Groussbritannien gëtt de Benzinsmanque ëmmer méi grouss. Dat läit engersäits um Brexit an un der Pandemie, anerersäits awer och un den Hamsterkeef, déi d'Leit de Weekend gemaach hunn. D'Regierung wëll elo op d'Arméi zeréckgräifen, fir de Manque u Camionschaufferen z'ersetzen.

Zu Paräis geet dëse Méindeg d'Fashionweek un. Hei mussen d'Visiteuren hir Masken awer weiderhin unhalen. Ausserdeem brauche si en Impfpass.

Alles an Allem sinn zanter dem Ufank vun der Pandemie op mannst 4,7 Millioune Leit u Corona gestuerwen. Dobäi hunn d' USA déi meeschten Doudeger (ronn 688.000). Op der 2. Plaz läit Brasilien mat ronn 595.000 an duerno Indien mat 447.000 Doudeger.