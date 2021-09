Déi Gréng wéilten dem Robert Habeck no elo mol mat der SPD an der FDP diskutéieren, d'FDP dogéint gesäit esou eng Koalitioun awer méi wéi skeptesch....

Een Dag no de Parlamentswalen an Däitschland fänken déi eenzel Parteien un sech ze positionéieren, en vue vu méigleche Koalitiounsgespréicher. Esou huet d'FDP e Méindeg de Mëtteg annoncéiert, wëlle Virsondéierunge mat deene Gréngen ze maachen. Zesummen hu béid Parteie 26,3 Prozent vun de Stëmme kritt a sinn domat attraktiv Koalitiounspartner esouwuel fir d'SPD, déi mat 25,7 Prozent déi meeschte Stëmme kritt huet, genee wéi fir d'Unioun tëscht CDU an CSU, déi 24,1 Prozent vun de Stëmme kritt hunn.

Gläichzäiteg huet de Chef vun der FDP, Christian Lindner sech skeptesch gewisen, dass eng Koalitioun tëscht SPD, FDP an deene Grénge kéint zustane kommen. Hie kéint sech net virstellen, wat den SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der FDP kéint offréieren, wat och mat lénke Fligel vun der SPD vereenbar wier.

De Kanzlerkandidat vun der Unioun, Armin Laschet, huet iwwerdeems erkläert, dass eng Regierung mat der CDU/CSU un der Spëtzt déi beschten Optioun fir Däitschland wier. Ausserdeem hätt mat dësem Resultat keng Partei automatesch den Optrag kritt eng Regierung ze forméieren, esou de Laschet. Deemno wier och nach ëmmer eng Koalitioun tëscht der Unioun, der FDP an deene Grénge méiglech. Um Enn géif deejéinege Kanzler ginn, deen et géif fäerdeg bréngen, Géigesätz ze verbannen an am Parlament eng Majoritéit zesummen ze kréien.