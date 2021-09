Deen Ament kéinten d'Fonctionnairen net méi bezuelt ginn.

D’Republikaner hu mat hirer Majoritéit am Senat zu Washington nämlech de projet de loi fir en Iwwergangsbudget blockéiert.

Deen ass néideg, well en Donneschdeg d’Budgetsjoer op en Enn kënnt, mä d’Finanzéierung vun der Regierung an den Administratiounen awer domadder misst geséchert ginn.

De Republikaner gi verschidde Passagen vum Projet de loi géint de Stréch.

Ass ee sech an den nächsten 3 Deeg net eens, da kënnt et e Freideg zu engem sougenannte Shutdown, dat heescht dass Fonctionnairen an den USA de facto an den Zwangscongé gesat, oder net méi bezuelt kënne ginn.

D’US-Finanzministesch Yellen huet scho virun enger historescher Kris fir déi amerikanesch Wirtschaft gewarnt.