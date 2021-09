Eng Ëmfro am Optrag vun der ARD huet erginn, dass sech 55% vun den Däitschen eng Ampel-Koalitioun als nächst Regierung géife wënschen.

Et géif genuch gemeinsam Punkten ginn. Esou huet den SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz e Méindeg den Owend am ZDF, d’Méiglechkeet vun enger Koalitioun mat de Gréngen a mat der FDP, also eng sougenannten „Ampel-Koalitioun“ bezeechent.

D’SPD géif sech fir de Fortschrëtt an der däitscher Gesellschaft asetzen, an hie wéisst, dass déi aner zwou Parteien dat och géife maachen.

Déi Gréng an d’FDP wëlle sech jo gemeinsam sondéieren, ob een zesummen an enger Regierung géif op e gemeinsame Nenner kommen. Eréischt da wéilt ee kucken, ob ee besser mat der SPD, oder awer mat der Unioun aus CDU/CSU kéint zesummeschaffen.

Eng Ëmfro am Optrag vun der ARD huet iwwregens erginn, dass sech 55% vun den Däitschen eng Ampel-Koalitioun als nächst Regierung géife wënschen. 62% vun de Leit wéilten och de Scholz als Kanzler.