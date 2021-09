23 Persoune sollen no der Explosioun an d'Klinick komm sinn. Eng Rei vun hinne si schwéier blesséiert.

An der schwedescher Groussstad Göteborg ass et um Dënschdegmoien zu enger gréisserer Explosioun mat enger Rei vu schwéier Blesséierte komm. D'Detonatioun wier an enger Residence am Staddeel Annedal gewiescht, esou d'Police. No der Explosioun soll dunn ee Feier ausgebrach sinn.

Der Téléschaîne SVT no wieren 23 Persounen an d'Klinick bruecht ginn, fënnef dovu mat Ambulanzen an 18 mat Busser. Déi meescht Leit solle just liicht blesséiert sinn, e puer awer och schwéier. Honnerte vu Leit wieren evakuéiert ginn, eng Rei wieren och aus de Fënstere vum Gebai gesprongen, esou d'Secouristen.

© afp

D'Feier ass nach net ënner Kontroll. Och dräi Stonnen no der Explosioun géing nach décken Damp aus dem Haus kommen, esou den SVT.

Den Hannergrond vun der Explosioun ass fir de Moment nach onkloer. A Schweden ass et an de vergaangene Joren am Zesummenhang mat Bandekriminalitéit ëmmer nees zu virsätzlech ausgeléisten Explosioune komm. Dobäi ginn awer just seele Mënsche blesséiert.