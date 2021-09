Am Verglach zu 2019 gouf et eng Hausse vun 22,7 Prozent bei de Ermëttlunge géint Mënschenhandel an Däitschland.

2020 goufen am Ganze 465 Verfaren ofgeschloss, sou d'Bundeskriminalamt (BKA) en Dënschdeg an hirem sougenannten "Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung". Schwéierpunkt bleift déi sexuell Ausbeutung mat 291 Verfaren. Dozou zielt Zwangsprostitutioun oder d'Ausbeute vu Prostituéierten. D'Joer virdru gouf et 4 Verfare manner.

D'Affer vu sexueller Ausbeutung sinn an der Haaptsaach Fraen. Vun de 406 Affer an deem Kader waren der 381 weiblech an 23 männlech. Bei 2 weideren Affer ass d'Geschlecht onbekannt.

Gläichzäiteg ginn d'Affer ëmmer méi jonk. 2020 louch den Altersduerchschnëtt bei 24 Joer, no 26 Joer 2019. 42,7 Prozent ware méi jonk wéi 21 Joer. Am Verglach mam Joer virdrun ass dat eng Hausse vun 31,4 Prozent.

Och d'Ausbeute vu Mannerjäregen ass geklommen. 193 Mannerjäreger goufen 2020 Affer vu sexueller Ausbeutung, 58,2 Prozent méi wéi 2019. Vun 193 Verfare waren der 178 wéinst kommerzieller sexueller Ausbeutung.

A puncto Zwangsbestietnis gouf et 2019 nëmmen 2 Verfaren, 2020 waren et der 13. Dat jéngst Affer war 12 Joer al. Generell geet et een an de Beräicher Mënschenhandel an Ausbeutung awer vun enger vill méi héijer Donkelziffer aus.