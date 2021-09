Op Twitter begrënnt de Mohammed Aschraf Ghairat seng Entscheedung domat, datt et nach keen "richtegt islamescht Ëmfeld fir jidderee gëtt".

Deen neien Direkter, dee vun den Taliban opgesat gi war, schléisst bis op Weideres weiblech Studenten a Léierpersonal op der faméiser afghanescher Universitéit aus. Op Twitter schreift de Ghairat, datt Fraen net studéieren oder schaffe kënne kommen, "soulaang et kee richtegt islamescht Ëmfeld fir jiddereen" géif ginn.

Schonn ënnert deem leschten Taliban-Regimm an den 1990er Joren duerfte Fraen a Meedercher keng Educatioun kréien an net an d'Schoul goen. Anescht wéi deemools ass allerdéngs, datt Meedercher de Moment nach bis dat sechst Joer mat an d'Schoul dierfe goen, kënnen awer dono net weider an de Lycée goen. De Spriecher vun den Taliban erkläert, datt Meedercher een "séchert Ëmfeld" bräichten.

An e puer afghanesche Stied gouf et Manifestatioune géint de Verbuet, datt Fraen a Meedercher net dierfen an d'Schoul oder schaffe goen. Afghanistan ass aktuell dat eenzegt Land op der Welt, an deem Meedercher net an de Lycée dierfe goen an esou automatesch dovun ausgeschloss sinn, op eng Uni studéieren ze goen.