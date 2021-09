Fir den 22. Oktober huet d'Klimaschutzbeweegung "Fridays for Future" en 9. globale Klimastreik ugekënnegt. Fir eng éischte Kéier zentral zu Berlin.

Do soll fir e "sozial gerechten an antirassistesche Klimaschutz" gestreikt ginn. Et soll Blockaden an eng "Konferenz vun de Visiounen" organiséiert ginn.

"Mir wëssen, dass eng méi gerecht Welt ouni Klimakris an Ausbeutung méiglech ass", sou d'Porte-parole Maia Stimming. "Dofir kënne mir eis awer net op d'Parteie verloossen, well si loossen eis keng Wiel, wéi d'Verännerung selwer an d'Hand ze huelen".

De Streik ass am Kader vun den Aktiounsdeeg "Gerechtigkeit jetzt", bei deenen och d'Organisatiounen Ende Gelände, Sea-Watch, den Aktiounsbond Antirassismus, Extinction Rebellion, Mietenwahnsinn an d'Aktioun Agrar matmaachen.

Joerzéngtelaange "Bla bla" a puncto Klimaschutz

Déi schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg huet der internationaler Gemeinschaft 3 Joerzéngte Näischtmaachen a "Bla bla" a Saache Klimaschutz virgeworf.

"Et gi keng Planéite B, et gi keng Planéite bla, bla, bla, gréng Wirtschaft bla bla, CO2-Neutralitéit bis 2050 bla bla", sou déi 18 Joer al Aktivistin en Dënschdeg bei der Ouverture vum Jugend-Klimasommet a Mailand, wou si kräftegen Applaus krut.

"Dat ass alles, wat mir vun eiser sougenannter Féierung héieren. Wierder. Wierder, déi gutt kléngen, awer zu kengem Handele gefouert hunn", sou nach d'Greta Thunberg. Si gehäit de Regierungen vir, sech ouni Schimmt selwer zu ongenügenden Zousoe fir d'Reduzéiere vun Emissiounen a Finanzéierungsverspriechen ze "begléckwënschen".

De Jugend-Klimasommet dauert 3 Deeg. Ronn 400 Jugendaktivisten aus knapp 200 Länner si mat dobäi. Si wëllen eng gemeinsam Erklärung ausschaffen, déi op engem Ministertreffen Enn der Woch soll presentéiert ginn.Am November ass am schottesche Glasgow déi nächst UN-Klimakonferenz COP26.