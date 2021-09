De Parteichef Lindner an de Generalsekretär Wissing fir déi Liberal, grad wéi déi zwee Gréng Habeck a Baerbock, hu sech en Dënschdeg getraff.

An Däitschland hu sech d'Leader vun die Grüne an FDP en Dënschdeg den Owend eng éischte Kéier gesinn an nom Treffen hunn alle 4 eng Foto mat positivem Message op de soziale Reseaue gedeelt. Op der Foto sinn d'Annalena Baerbock an de Robert Habeck vun deene Gréngen an de Christian Lindner a Volker Wissing vun der FDP. Drënner steet: "Op der Sich no enger neier Regierung sondéiere mer no Gemeinsamkeeten a Brécken iwwert dat, wat eis trennt. A mir fannen der souguer. Spannend Zäiten".

Béid Parteie sichen als éischt ënner sech no Kompromësser en Vue vun enger Koalitioun mat der SPD vum Olaf Scholz, déi no de Wale vun e Sonndeg am meeschte Sëtzer am Bundestag huet. Déi Gréng an déi Liberal hu bei de Walen zougeluecht a gëllen als onëmgänglech fir eng Regierungsbildung, ausser d'SPD géing et awer mat der CDU/CSU probéieren, wat allerdéngs éischter improbabel ass, well d'Union hiert schlechtst Resultat zanter dem zweete Weltkrich hat.