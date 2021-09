De 57 Joer ale Rick Rhoades gouf en Dënschdeg den Owend Lokalzäit am Prisong vun Huntsville mat enger Gëftsprëtz exekutéiert.

Dat deelen déi texanesch Autoritéite mat. De Rhoades war 1992 wéinst dem Mord un zwee Bridder zum Doud verurteelt ginn. Den Autoritéiten no wier hie schonns e puermol am Prisong gewiescht, ier hien d'Bridder 1991 ëmbruecht hat. E Mount nom duebele Mord gouf hie festgeholl, wéi hien eng Schoul iwwerfale wollt. An der Untersuchungshaft huet hien den Duebelmord zouginn.

Ausser am Texas gouf et an den USA an dësem Joer eréischt 5 Hiriichtungen. Besonnesch zanter dem Ufank vun der Pandemie ass déi Zuel staark erofgaangen. Den US-President Biden ass jo e Géigner vun der Doudesstrof.