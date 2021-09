De Mangel u Materialien, deen zanter Ufank dës Joers Deeler vun der Industrie läämt, verschäerft sech weider.

Dat seet dat däitscht Ifo-Institut de Mëttwoch no enger grouss ugeluechter Ëmfro. Am September hätten deemno 77,4 Prozent vun den Industriefirmen an Däitschland iwwer Enkpäss a Problemer bei der Liwwerung vu Materialie geschwat. Am August waren et nach 69 Prozent.

Besonnesch extrem ass d'Situatioun an der Autosbranche. Do hu 97 Prozent vun de Produzente vu Problemer geschwat.