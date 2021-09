Dem President no wier d'Nominéierung vun der Geologin Najla Bouden "eng Éier fir Tunesien an eng Unerkennung fir tunesesch Fraen".

An Tunesien ass mat der Wëssenschaftlerin fir déi éischte Kéier eng Fra als Ministerpresidentin nominéiert ginn. Zwee Méint nodeems déi fréier Regierung ofgesat gi war, wëll de President Kaïs Saïed Bouden "sou séier wéi méiglech" eng nei Regierung bilden.

Déi 63 Joer al Najla Bouden ass an der Ëffentlechkeet relativ onbekannt. An och hire Pouvoir als zukünfteg Regierungscheffin ass däitlech ageschränkt, zanterdeem de Saïed säin eegene Pouvoir virun enger Woch erweidert huet. Haaptaufgab vun der zukünfteger Regierung wier et, "d'Korruptioun an de Chaos, deen a ville staatleche Strukture wier, ze stoppen". Éier d'Najla Bouden nominéiert gouf, huet si een Héichschoulreform-Projet geleet. Donieft huet si en Doktertitel a Geologie a war am Héichschoulministère täteg.

Den tunesesche President hat Enn Juli mat engem Noutstandartikel vun der Constitutioun dee fréiere Regierungschef Hichem Mechichi ofgesat, d'Parlament suspendéiert an d'Immunitéit vun den Deputéierten opgehuewen. D'Ennadha-Partei, déi bis dohin un der Muecht war, huet dem President e "Putsch" virgeworf an honnerten Tunesier hu géint d'Decisioun protestéiert. Vill vun hinnen hunn Angscht, an d'Zäit virum "Arabesche Fréijoer" 2011 zeréckzefalen. Deemools war den Zine El Abidine Ben Ali, deen eng laang Zäit um Pouvoir war, gestierzt ginn.

Tunesien huet laang als "Musterland" vum Arabesche Fréijoer gegollt, konnt allerdéngs och méi wéi zéng Joer nom demokratesche Wandel keng politesch Stabilitéit erreechen. Zanterdeem de Ben Ali ofgesat gi war, goufen et sëllege Regierungen, vun deene verschiddener nëmmen e puer Méint un der Muecht waren.