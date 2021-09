Grond dofir si Lizenze fir europäesch Fëscher, fir kënnen a brittesche Gewässer ze fëschen.

Am Accord, deen d'Relatiounen tëscht Groussbritannien an der EU nom Brexit reegelt, ass virgesinn, dass europäesch Fëscher weider a verschiddene brittesche Gewässer dierfe schaffen, wa si eng Lizenz dofir hunn. An déi solle si och kréien, wa si beweise kënnen, dass si och scho virum Brexit do gefëscht hunn.

Ma bis ewell wiere vu London just 100 vun 175 Demanden accordéiert ginn. Derbäi kommen 111 Lizenzen, déi vu Jersey ausgestallt goufen. 75 Demandë goufen direkt refuséiert, 31 Schëffer hunn eng provisoresch Lizenz kritt, bis hiren Dossier komplett ass. Déi franséisch Regierung denoncéiert de Refus, fir all Demandë vu franséische Fëscher z'accordéieren a schwätzt vun total inakzeptabelen an onméiglechen Decisiounen op brittescher Säit.