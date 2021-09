E Mëttwoch den Owend ass an der Géigend vun Haltern am See aus bis elo ongekläerter Ursaach e Wandrad op ronn 20 Meter Héicht komplett ofgebrach.

D'Wandrad, mat enger Valeur vu ronn 2 Milliounen Euro, war eréischt virun engem hallwe Joer a Betrib geholl ginn. Éischten Informatiounen no gouf beim Tëschefall kee blesséiert Fir sech e Bild vum Trümmerfeld ze maachen, huet d'Police en Helikopter mat Wärmebildkamera agesat, an d'Pompjeeën hunn d'Gebitt och mat enger Dron iwwerflunn. Wisou d'Wandrad zesummegebrach ass, muss elo eng Enquête ermëttelen. + 240 Meter hohes Windrad in NRW kracht zusammen https://t.co/zdRrrHvMQT — ntv Nachrichten (@ntvde) September 30, 2021