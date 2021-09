Ufanks war nach vu 24 Doudege rieds - déi Zuel huet antëscht awer missten op iwwer 100 corrigéiert ginn.

No schwéieren Onrouen an engem Prisong zu Ecuador mat 116 Doudeger huet de President Guillermo Lasso den Ausnamezoustand an de Prisonge vum Land ausgeruff. De Mëttwoch hat hien ugekënnegt, sech mat engem Sécherheetscomité iwwert déi aktuell Lag ze beroden.

© afp

An engem Prisong an der Stad Guayaquil hate sech den Dënschdeg rivaliséierend Bande mat Schosswaffen a Granate bekämpft. Ufanks war nach vu 24 Doudeger rieds, déi Zuel huet awer antëscht missen no uewe korrigéiert ginn. Nieft deene méi wéi 100 Leit, déi gestuerwe sinn, goufen der 52 blesséiert. Och zwee Poliziste waren ënnert de Blesséierten.

Um Mëttwoch gouf de betraffene Prisong mat Zaldoten an engem Panzer ëmstallt, Polizisten op Päerd patrulléieren an de Stroosse ronderëm. D'Famillje vu ville Prisonéier hunn iwwerdeems nach näischt vun hire Familljememberen héieren a waarden op Nouvellen.