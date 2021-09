En "historesche Moment" fir d'Aborigines: Den Nationalpark zu Queensland gouf e Mëttwoch bei enger Zeremonie un d'Vollek vun de "Kuku Yalanji" iwwerreecht.

Déi australesch Regierung huet den Daintree-Reebësch am Nordoste vum Land, deen zanter 1988 zum Unesco-Weltnaturierwe gehéiert, un d'Aborigines, déi do liewen, zeréckginn. Den 135 Millioune Joer ale Reebësch ass fir seng Aartevillfalt bekannt. Hei liewe sëllege Vigel wéi den Helmkasuar an et wuesse Planzen, déi et scho gouf, wéi d'Dinosaurier nach existéiert hunn.

Am Ganze kruten d'Aborigines 160.000 Hektar Land op der Kap-York-Hallefinsel zeréck. D'Urawunner waren no der Arrivée vu brittesche Siidler um Enn vum 18. Joerhonnert vun hirem Land verdriwwe ginn. Den Nationalpark soll virop zesumme mat der Regierung vum Bundesstaat Queensland geréiert ginn, éier d'Kuku Yalanji dann déi komplett Kontroll iwwerhuelen.

D'Spriecherin vun den Aborigines Chrissy Grant, déi d'Negociatioune mat der Regierung gefouert huet, schwätzt vun engem "historesche Moment". Donieft huet si ugekënnegt, eng Fondatioun ze grënnen, déi Ausbildungs- an Aarbechtsplaze fir d'Urawunner a Beräicher wéi dem Tourismus oder der Fuerschung schafe sollen.

D'Ëmweltministesch vu Queensland erkläert, datt dëst ee wichtege Schrëtt um Wee vun enger Eenegung no enger "ongemittlecher an ellener Vergaangenheet" wier. Deen neien Accord erkennt d'Recht vun den Indigenen un, "hiert Land ze besëtzen an ze geréieren, hir Kultur ze schützen an se mat Visiteuren ze deelen". Am Ganzen hunn d'Urawunner antëscht d'Kontroll iwwer 3,8 Milliounen Hektar zu Kap York zeréckkrut.