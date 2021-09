Zu Itzehoe a Schleswig-Holstein huet den Donneschdeg de Prozessoptakt géint eng fréier Sekretärin vum Konzentratiounslager Stutthof misste verluecht ginn.

Wéi de Riichter am Ufank vun der Sëtzung sot, wier déi 96 Joer al Ugeklote geflücht. Et gouf antëscht ee Mandat d'arrêt géint si ausgeschwat.

D'Irmgard F. wier den Donneschdegmoien aus dem Altersheem mat engem Taxi bei eng Metrosstatioun gefuer, esou eng Spriecherin vum Geriicht. Déi Ugeklote muss sech virum Landesgeriicht Itzehoe wéinst Bäihëllef zum Mord a méi wéi 11.000 Fäll rechtfäerdegen. Dem Parquet no hätt si vun 1943 bis 1945 als Stenotypistin a Sekretärin vun der KZ-Direktioun geschafft.

Am KZ Stutthof si wärend dem Zweete Weltkrich ronn 65.000 Gefaangener ëm d'Liewe komm, dorënner och vill Judden. D'Iessratiounen am Lager bei Danzeg goufe bewosst knapp gehalen an et gouf nieft enger Gaskummer och eng Anlag, mat deene masseweis Leit mat engem Genéckschoss konnten higeriicht ginn.