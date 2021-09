En Donneschdeg gouf de Wayne Couzens verurteelt: De Mäerder vum Sarah Everard muss fir de Rescht vu sengem Liewen an de Prisong.

De Mäerder vum Sarah Everard muss fir de Rescht vu sengem Liewen an de Prisong. D'Geriicht zu London huet den 48 Joer ale Polizist en Donneschdeg zu liewenslänglechem Prisong, ouni Méiglechkeet, fir méi fréi erauszekommen, verurteelt.

De Mann hat zouginn, datt hien déi 33 Joer al Fra den 3. Mäerz am Süde vu London gekidnapped, vergewaltegt an ëmbruecht huet. De Fall hat a ganz England fir Protester géint Gewalt géint Frae gesuergt. Viru Geriicht gouf bekannt, datt de Polizist déi jonk Fra mat Hëllef vu sengem Déngschtpass ugehalen huet, well si anscheinend d'Corona-Reegelen net respektéiert hätt.

D'Sarah Everard war ënnerwee heem vun enger Frëndin. Hir Läich gouf Deeg méi spéit an engem Bësch zu Kent fonnt, net wäit vun engem Terrain, deen dem Täter gehéiert.