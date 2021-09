D'Organisatioun wërft de polnesche Grenzautoritéite vir, Flüchtlingen illegal a Belarus bruecht ze hunn, wou si ënnert prekäre Konditioune festsëtzen.

Déi afghanesch Flüchtlingen, déi zanter Wochen un der Grenz vu Belarus sëtzen, wieren illegal zeréckgewise ginn. Dat behaapt d'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International. Satellittebiller a Fotoe géifen dorop schléisse loossen.

32 Flüchtlinge sëtzen ënnert schwierege Konditiounen op der belarussescher Grenz fest. Der Organisatioun no hu si keen Zougang zu Iessen, propperem Waasser, engem Ënnerdaach a Medikamenter. Well Polen déi 418 Kilometer laang Grenz zougemaach an den Noutstand ausgeruff huet, ass Journalisten an Hëllefsorganisatiounen den Zougang formell verbueden.

Eegenen Informatiounen no waren d'Afghane geflücht, nodeems d'Taliban d'Muecht am Land iwwerholl haten. Wéi si iwwert déi polnesch-belarussesch Grenz am August gaange sinn, hunn d'Zaldoten d'Flüchtlingen an der Nuecht zeréck a Belarus bruecht. Och d'Recherche vun Amnesty International beweisen dëst.

Den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter zu Stroossbuerg hat schonn Enn August intervenéiert an erkläert, datt eng erzwonge Réckféierung illegal wier. Amnesty Inernational fuerdert Polen elo op den Noutstand ofzeschafen, d'Flüchtlingen adequat ze versuergen an d'Asyldemanden ze beaarbechten.