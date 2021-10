E Blockage vum Budget ass keen Thema méi, nodeems nom Senat och d’Representantenhaus zu Washington fir en Iwwergangsbudget gestëmmt huet.

Deen erméiglecht e Finanzéiere vun de staatlechen Autoritéite bis den 3. Dezember.

Wier dat net geschitt, wieren d’USA an der Nuecht op e Freideg an e Shutdown gefall, an d’Fonctionnairen hätten de facto net méi kënne bezuelt ginn, a Servicer wéi Administratiounen, Muséeën oder Nationalparken hätte mussen zoumaachen.

D’Republikaner haten dat Ganzt laang blockéiert, well se mat verschiddenen Dispositiounen am projet de loi net averstane waren.